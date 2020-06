Serie A, per i bookmakers Atalanta favorita. Ma è la Lazio la vera anti-Juve

Osservando il poker rifilato al Sassuolo, forse l'Atalanta è la peggior squadra che la Lazio potesse trovare alla ripartenza. La miglior difesa del campionato affronta l'attacco atomico della Dea, in grado di inanellare 74 reti in in 26 gare. Anche i bookmakers confermano l'insidia della sfida per i biancocelesti, che infatti partono svantaggiati nella gara del Gewiss Stadium. Un successo dei ragazzi di Gasperini è dato da Betclic a 2.11; molto più alta la quota che vede una vittoria ospite, che parte da 3.30. Ancora più improbabile un pareggio, che parte da 3.80. Per i traders la partita sarà caratterizzata da tante reti: 2-3 gol sono quotati a 2.06; 4 o 5 a 2.99.

Lo scudetto? Non è una chimera - In chiave scudetto, la Lazio riparte da principale antagonista della Juventus, staccata di quattro punti ma con una partita in meno dopo il 2-0 rifilato dai bianconeri lunedì al Bologna. Se lo scudetto per la banda di Sarri è dato a 1.40, i ragazzi di Simone Inzaghi inseguono a 3.80. Lontana invece l'Inter, che dopo il 2-1 con la Sampdoria vede la sua quota - sempre secondo Betclic - a 8.00.