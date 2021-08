Serie A, Petagna regala tre punti al Napoli: pari tra Sassuolo e Sampdoria

Nei due anticipi delle 18:30 della domenica di Serie A, Sassuolo e Sampdoria si dividono la posta in palio mentre il Napoli vince in trasferta con il Genoa. A Marassi, gli azzurri si impongono 2-1 non senza qualche difficoltà. A sbloccarla ci pensa Fabian Ruiz con un bel sinistro a giro dalla distanza. Nella ripresa, i rossoblu trovano il pari con Cambiaso, ma a pochi minuti dal termine Petagna regala i tre punti con un colpo di testa in mischia. I partenopei raggiungono la Lazio a punteggio pieno in testa alla classifica. Poche emozioni nell'altra gara. Sassuolo-Sampdoria termina 0-0.