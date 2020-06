Serie A, più del 50% delle gare in notturna: la classifica considerando solo le partite serali

La Lazio attende concentrata la ripresa della stagione. Sarà una cavalcata finale particolare, per modalità e orari. Come riporta Lazio Page, Oltre il 50% della Serie A si giocherà in notturna. Per questo risulta interessante capire come finora hanno affrontato gare serali le singole compagini. L'Inter è il club che ha disputato più partite in quella fascia: ben 16, con 33 punti guadagnati. Segue la Juventus, con 13 match e 30 punti. Chiude il podio la Lazio, i biancocelesti hanno affrontato 10 sfide serali raccogliendo 25 punti. Stilando una classifica basandoci sulla media punti delle gare in notturna, gli uomini di Inzaghi sarebbero al primo posto: la media di 2.50 sbaraglia la concorrenza. Segue la Juventus con 2.31, poi l'Inter con 2.06. E i marcatori? Considerando solamente le partite serali, guiderebbe la classifica Lukaku con 10 reti. Secondo Ronaldo con 9, terzo Immobile con 8. Insomma, solamente dettagli. Dettagli, però, da tenere in considerazione per un finale di stagione così particolare.