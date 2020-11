Serie A, Prandelli stecca la prima: contro la Fiorentina passa il Benevento

Non riesce a invertire la tendenza la Fiorentina dopo l'avvicendamento in panchina tra Iachini e Prandelli, lo fa invece il Benevento di Inzaghi che interrompe la striscia di quattro sconfitte consecutive. Match delle 12:30 che non entusiasma fino al secondo tempo, quando a sorpresa i giallorossi passano in vantaggio con Improta, servito da Insigne dopo l'indecisione della difesa viola. Da lì la partita si accende ma la Fiorentina non riesce a ribaltarla, con il Benevento che ha anche l'occasione di chiuderla nel finale ma sciupa lo 0-2. La vittoria per i campani arriva comunque e con essa anche il sorpasso in classifica nei confronti dei viola.