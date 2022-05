Serie A, quanto valgono i club? La posizione della Lazio

RASSEGNA STAMPA - Quanto valgono i club di Serie A? La rassegna stampa di oggi a cura di Radiosei riporta dati della settima edizione del “Football Clubs’ Valuation: The European Elite”, ovvero lo studio annuale di Football Benchmark che calcola la valutazione aziendale (enterprise value) delle principali società di calcio. Il podio mondiale è composto da Real Madrid, Manchester United e Barcellona. Per trovare la prima squadra italiana bisogna scendere al decimo posto in classifica occupato dalla Juventus con un valore di 1597 milioni (+8%). L'Inter è quattordicesima con 996 milioni (+14%), un gradino più in basso il Milan con 578 che, con un +35% fa segnare il più alto tasso di crescita su base annua. Seguono in questa speciale graduatoria il Napoli diciottesimo a quota 483 milioni (-0,4%), l’Atalanta ventunesima a 454 (+25%), la Roma ventiquattresima a 413 (+2%) e, infine, la Lazio trentaduesima a 302 (+1%).