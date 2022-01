Serie A, Sacchi: "In Italia si gioca troppo, perché nessuno lo vuol capire?"

L'ex allenatore del Milan Arrigo Sacchi è convinto: in Italia si giocano troppe partite e tutto questo va a discapito dei calciatori così come dei club: "La verità è che si gioca troppo, ma non lo si vuole capire. Sapete che cosa si sta facendo? Si sta mungendo la mucca cinque volte al giorno, anziché una sola. Secondo voi, quella mucca può star bene? È lo spettacolo a risentirne, ma finché da questo mondo non vengono allontanate quelle persone che ci si avvicinano soltanto per arricchirsi o per megalomania, e non per vero amore, allora le cose non miglioreranno. Le partite sono belle e la gente si diverte quando si affrontano due squadre che per tutta la settimana si sono allenate, hanno energie nei muscoli, hanno idee in testa", queste le sue parole riportate dalla consueta rassegna stampa di Radiosei.