Serie A, Sacchi: “Juve e Lazio avanti, ma il calendario può aiutare l’Inter”

Poco più di due settimane, e tornerà la Serie A, così come tornerà anche l’appassionante corsa per lo scudetto tra Juventus, Lazio e Inter. I biancocelesti inseguono i bianconeri a -1 dalla vetta, e se l’Inter dovesse vincere il recupero con la Sampdoria, andrebbe a -6 dal primo posto. A tal proposito, come riporta la consueta rassegna stampa di Radiosei, ha detto la sua Arrigo Sacchi: “Duello scudetto? Ho dato un’occhiata al calendario e mi sembra che quello dell’Inter sia abbastanza facile. Credo che Conte possa reinserirsi nella lotta al vertice, anche se la Juve, per l’organico a disposizione, e la Lazio, per le grandi motivazioni, partono in vantaggio. La preparazione atletica, quando si gioca a certe temperature e dopo una sosta di tre mesi, è fondamentale”.