Serie A | Salernitana ko dolce, il Cagliari stecca a Verona: campani salvi

© foto di TuttoSalernitana.com

Il Cagliari è la terza squadra a retrocedere in Serie B. I sardi si aggiungono a Venezia e Genoa e salutano la massima serie. A salvarsi è la Salernitana che, dopo aver un po' buttato via le chance nei due precedenti turni, rischia tantissimo cedendo in casa 4-0 contro l'Udinese. Il Cagliari, però, non va oltre lo 0-0 contro un Venezia incerottato e così deve salutare la A. Davide Nicola è autore di un altro miracolo come quello del 2017 sulla panchina del Crotone. Dopo una rincorsa folle, un mercato bloccato e un cambio di società, la Salernitana può così festeggiare la permanenza in Serie A.