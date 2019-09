Serie A, Sampdoria - Torino si gioca: c'è l'ok della prefettura

Sampdoria - Torino si gioca. Questo è l'esito del vertice in prefettura iniziato stamattina alle 11 nel quale le autorità competenti hanno deciso di dare l'ok in seguito al miglioramento delle condizioni meteorologiche. L'allerta è passata da arancione a gialla e sarà in vigore fino a domani. Nel frattempo su Genova ha smesso di piovere e alle 15 le squadre scenderanno in campo.

