Serie A, sanzioni per Zaniolo, Theo e Lautaro: il comunicato del Giudice Sportivo

AGGIORNAMENTO ORE 15.58 - Confermate le sanzioni. Ufficializzata la squalifica di Zaniolo "per comportamento non regolamentare in campo; per avere, al 50' sel secondo tempo, contestato con parole irrispettose una decisione del Direttore di gara". Un turno di stop e ammenda di 5000 euro per Theo che, invece, si è "reso responsabile di un fallo grave di giuoco; per avere inoltre, al 50' del secondo tempo, assunto un atteggiamento provocatorio nei confronti della tifoseria avversaria; infrazione quest'ultima rilevata dai collaboratori della Procura federale". Infine, diecimila euro d'ammenda per Lautaro "per avere, al 50' del secondo tempo, alzandosi dalla panchina, rivolto reiteratamente a un calciatore avversario espressioni insultanti, mentre quest'ultimo abbandonava il recinto di giuoco; infrazione rilevata dai collaboratori della Procura federale".

Una giornata di squalifica per Nicolò Zaniolo, espulso in chiusura della partita della Roma contro il Genoa, e un'ammenda per l'interista Lautaro Martinez e per il milanista Theo Hernandez, protagonisti di un diverbio in chiusura del derby a San Siro. È questo, apprende l'ANSA in ambienti calcistici, il responso del giudice sportivo sulle partite della 24/esima giornata di Serie A. Le decisioni del giudice saranno ufficializzate a breve.

