Serie A, si chiude la 37ª giornata: il posticipo del lunedì

La 37ª giornata sta giungendo al termine. Manca solo un match alla conclusione del penultimo turno di campionato che ha visto gli importanti successi di Juventus, Napoli e Atalanta in zona Champions e il mezzo passo falso del Milan che adesso rischia davvero grosso. Il posticipo del lunedi metterà di fronte due squadre già salve da tempo e che non hanno più nulla da dire al campionato. Al Bentegodi va in scena Hellas Verona - Bologna, sfida tra Juric e Mihailovic, due allenatori che peraltro potrebbero essere alle loro ultime apparizioni sulle rispettive panchine.