Serie A, si è conclusa l’assemblea di Lega ma niente presidente: il punto

Si sono riuniti in un noto hotel di Milano, questa mattina, i presidenti dei club di Serie A per eleggere il successore di Dal Pino. In questo primo incontro i patron delle società hanno discusso sul profilo di colui che li dovrà rappresentare e molti, non tutti, spingono affinché questo abbia un’impronta politica. Dovranno però trovare un punto d’incontro al più presto per poter evitare il commissariamento, non sarà di certo cosa facile e lo si può intuire dalle parole del presidente della Lazio Claudio Lotito rilasciate prima della riunione. Come riporta la Gazzetta dello Sport, la prima elezione si è conclusa con un nulla di fatto: 17 schede bianche, 2 nulle e un solo voto è stato dato a Blandini candidato proposto da Lotito. Si ricorda che per essere eletto il candidato dovrà ottenere un minimo di 14 voti su 20.

