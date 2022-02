Assemblea di Lega, Lotito: "Nuovo presidente? Io non decido niente"

Va in scena la prima assemblea elettiva in Lega Calcio per nominare un nuovo presidente al posto di Paolo Dal Pino. Come riporta il Corriere dello Sport, Claudio Lotito all’arrivo in un albergo del centro di Milano, luogo della riunione, ha commentato: “Se nominiamo il nuovo presidente? Non lo so, va chiesto a chi comanda. Io non comando, non decido niente”, ha risposto il patron della Lazio. I club cercano un nuovo profilo e sembra possibile che si vada verso la scelta di una figura di impronta politica, ma di questo non tutte le società sarebbero d’accordo. I primi nomi emersi: da Veltroni a Casini, da Alfano a Maroni. Al momento però rimane ancora tutto fermo.