Serie A, Sky o Dazn? I criteri per la scelta delle gare da trasmettere

I sorteggi andati in scena in mattinata hanno determinato il calendario della prossima stagione che inizierà nel weekend del 18 agosto. Orari e date verranno definiti in seguito e saranno importanti anche per quanto riguarda i diritti tv, ma in generale si può già avere un’idea di come Sky e Dazn si suddivideranno gli incontri. Sportface ha elencato i criteri, con qualche novità rispetto al passato.

BIG MATCH

Sky e Dazn dovranno scegliere venti gare, entro dieci giorni a partire dalla data di pubblicazione del calendario, che considerano le più importanti. La prima emittente le selezionerà seguendo questo ordine: 4-7-12-19 e la seconda: 1-2-3-5-6-8-9-10-11-13-14-15-16-17-18-20. Va precisato che quattro dei big match scelti dalla piattaforma streaming verranno disputati obbligatoriamente sabato alle ore 15 (2 partite) e domenica alle ore 12.30 (2 partite).

PARTITE GIORNATA PER GIORNATA

Oltre ai big match, le emittenti dovranno scegliere, giornata per giornata, quali sfide trasmettere. Seguiranno questo schema per 30 giornate su 38: Dazn 1-3-4-6-7-9-10 e Sky 2-5-8. Le restanti, dunque le prime sei di campionato e le prime due del girone di ritorno, verranno selezionate in questo ordine: Dazn 1-2-4-6-8-9-10 e Sky 3-5-7.

ORARI

C’è una novità rispetto agli anni scorsi perché Sky trasmetterà le partite che si disputeranno nelle seguenti fasce orarie: sabato 20:45, domenica 18:00, lunedì 20:45 o in alternativa venerdì 20:45 quando non ci sarà il posticipo. Dazn invece, essendo detentore dell’esclusiva, le trasmetterà tutte.

