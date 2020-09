Serie A, Tacchinardi: "La Juve dovrà stare attenta anche alla Lazio"

Intervenuto ai microfoni di Tmw Radio, Alessio Tacchinardi, ex centrocampista juventino, ha parlato così sul campionato che sta per iniziare: "Il mercato sta andando a rilento, per le difficoltà economiche dei club. Non si vede l'ora di tornare a giocare. Si fa tutto di corsa, con una Juve che vede Pirlo come debuttante e con una pressione enorme. Con un Conte avvelenato per scalzare la Juve e con squadre come Milan e Lazio agguerrite. La Juve, come sempre, parte davanti a tutte ma l'Inter si è avvicinata moltissimo".

