Serie A, Tommasi: "Abbiamo chiesto a Spadafora di consentire allenamenti individuali"

Non solo a livello politico, il dpcm firmato nelle scorse dal Presidente del Consiglio Giuseppe Conte continua a generare malumori anche nel mondo del calcio. Damiano Tommasi, numero uno dell'Associazione Italiana Calciatori, è tornato a parlare a 'Tutti Convocati', su Radio24: "Al ministro Spadafora abbiamo chiesto che si possa valutare se ci sia la possibilità, anche per gli sport di squadra, di allenarsi individualmente. Il che non vuol dire tornare a fare allenamento da calciatore. Abbiamo chiesto di applicare i protocolli per gli sport individuali anche al calcio. L'apertura agli sport individuali ci sollecita a un protocollo per il 18 maggio, sempre che questo ci sia. Non e' stato ancora validato e siamo anche preoccupati, se non è pronto è difficile immaginare tornare agli allenamenti di squadra. Se si trovasse un protocollo per il lavoro individuale anche per gli sport di squadra, si potrebbe partire già lunedi'".

LAZIO, LA RICHIESTA DI IMMOBILE AL GOVERNO

ALLENAMENTI, LA LAZIO VALUTA PIANO ALTERNATIVO

CLICCA QUI PER TORNARE ALLA HOMEPAGE