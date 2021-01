Serie A, Torino e Fiorentina si dividono la posta in palio: Belotti risponde a Ribery

Nell'anticipo del venerdì della ventesima giornata di Serie A Torino e Fiorentina si dividono la posta in palio. Allo Stadio Olimpico di Torino, i granata acciuffano una partità nel finale. Seconda partita e secondo pareggio per Nicola sulla panchina del Toro. Il primo tempo finisce a reti bianche, ma nella ripresa la partita si arrende. Dopo il rosso diretto a Castrovilli, la Viola va in vantaggio con Ribery. Poi i ragazzi di Prandelli restano addirittura in nove per il cartellino rosso rimediato da Milenkovic. La Fiorentina prova a difendersi nel finale, ma il solito Belotti salva il Torino e regala alla sua squadra un punto fondamentale in zona salvezza.