Serie A, Torricelli: "Lazio sotto solo a tre squadre. Si gioca l'Europa"

Da operaio a calciatore di Serie A, in un'estate. La storia di Moreno Torricelli resta ancora oggi una delle più incredibili del calcio nostrano. Dopo aver stupito Trapattoni in un'amichevole estiva con la maglia della Caratese, il terzino ha iniziato la propria carriera alla Juventus per passare poi a Fiorentina, Espanyol e infine Arezzo. Oggi, invece, Torricelli si è espresso in un esercizio più classico e meno sorprendente: la predizione della griglia di partenza del prossimo campionato. Ecco cosa ha detto a Tuttomercatoweb.com: "La Juventus è ancora un gradino sopra tutti. Al netto degli sviluppi di mercato, vedo Napoli e Inter dietro i bianconeri. Poi un bel gruppo si giocherà il piazzamento in Champions ed Europa League, tra queste inserisco Lazio, Roma, Milan e Fiorentina".

