Serie A, tra espulsioni, rigori e VAR: Napoli e Roma vincono all’esordio

Buona la prima anche per Napoli e Roma che iniziano il campionato con tre punti. Nei posticipi del sabato sera, i giallorossi si sbarazzano della Fiorentina per 3-1. Due espulsioni (Zaniolo per doppio giallo e Dragowski per un brutto fallo), quattro gol e tante emozioni all'Olimpico. La sblocca Mkhitaryan nella prima frazione. Milenkovic trova il pareggio ad inizio ripresa, ma Veretout, con una doppietta consegna la vittoria a Mourinho. Altrettanto divertente anche l'altro match dove il Napoli passa 2-0 sul Venezia. Gli azzurri rimangono in dieci uomini dopo pochi minuti con Osimhen espulso per un fallo di reazione. La partita si complica per gli uomini di Spalletti ma, alla lunga, la differenza tecnica esce fuori. Insigne sbaglia dal dischetto ma dopo pochi minuti ha una nuova occasione dagli undici metri. Il capitano partenopeo segna e porta in vantaggio i suoi. A scrivere la parola fine sul match ci pensa Elmas con un destro all'angolino.