Serie A, trentunesima giornata: il programma della domenica

Dopo i successi nella giornata di sabato di Sampdoria, Udinese, Sassuolo e Cagliari rispettivamente contro Verona, Crotone, Fiorentina e Parma, la trentunesima giornata di Serie A prosegue con i sei match della domenica. Si parte con il lunch match di San Siro tra Milan e Genoa con i rossoneri chiamati a vincere per proseguire la corsa Champions. Stesso discorso per la Lazio che alle 15 ospita il Benevento. In contemporanea anche Atalanta-Juventus e Bologna-Spezia. Alle 18 il Torino, in piena lotta salvezza, se la vedrà con la Roma. Chiude il turno il big match del Maradona tra il Napoli e la capolista Inter.

IL PROGRAMMA COMPLETO

Milan - Genoa ore 12:30

Lazio - Benevento ore 15

Atalanta - Juventus ore 15

Bologna - Spezia ore 15

Torino - Roma ore 15

Napoli - Inter ore 20:45