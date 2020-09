Serie A, ulteriore proroga del pagamento dei contributi di marzo

Altro slittamento per il pagamento dei contributi di marzo. Dopo il rinvio (causa lockdown) del pagamento dei contributi di marzo, i club di Serie A avrebbero chiesto un'ulteriore proroga fino ad ottobre. Probabilmente i contributi saranno pagati dal 15 ottobre in cinque rate. La pandemia ha colpito il mondo intero, non lasciando illesa neanche l'industria del calcio.

