Serie A, Zampa: "Ci sono le premesse per la ripresa, ma un positivo fermerebbe tutto"

"Le modifiche del protocollo della Figc sono dettate da una necessità di mettere in sicurezza gli atleti e tutti quelli che ruotano intorno a loro. C'è la possibilità di riprendere gli allenamenti di squadra e mettere le premesse per tornare a riaprire la Serie A". Lo ha dichiarato ai microfoni di radio Kiss Kiss Napoli la sottosegretaria alla Salute Sandra Zampa, a proposito della possibile ripresa del calcio. "Si tratta di stare in ritiro e ripartire tutti con le stesse condizioni di salute ed in sicurezza. Se uno si ammala la quarantena scatta per tutti. Altrimenti si tornerebbe a sospendere tutto. La responsabilità delle squadre e delle federazioni, dei club, di chi si occupa della loro salute consegna loro una grande responsabilità che devono esercitare nei propri interessi e per il lavoro che fanno. Qui si parla di indotti economici molto grandi, per questo si parla per la Serie A di una ripresa. È stato considerato anche l'impatto economico-finanziario che ha una loro ripresa" ha detto la sottosegretaria. "Un nuovo positivo all'interno di un gruppo di lavoro? Si ferma tutto, senza dubbio se scatta automatica la quarantena si ferma anche il campionato. Il modello tedesco? Se non ti fermi tu ti ferma il virus, avere cura per il calcio vuol dire avere cura per le persone che ci lavorano in questo mondo. Il ministro Spadafora ha spiegato bene che i medici delle squadre dovranno assumersi tutte le responsabilità".