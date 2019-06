Serie B, l'Hellas batte il Cittadella nei playoff: Verona rivede la A!

L'Hellas Verona torna in Serie A dopo un anno di purgatorio. Gli scaligeri, chiamati a rimontare i due gol subiti all'andata, ribaltano il Cittadella al Bentegodi. Un 3-0 nella finale playoff che non ammette repliche: la squadra di Agletti (subentrato a Grosso un mese fa) merita la promozione nella massima serie, con i granata che terminano la partita in 9 uomini. In gol Zaccagni, che sblocca il risultato nel primo tempo, poi nella ripresa ci pensano Di Carmine (colpo di tacco stupendo) e Laribi a chiudere il conto. Cittadella che crolla a un passo dal traguardo, a esultare è Verona. Nella stessa stagione la retrocessione in B del Chievo e la promozione in A dell'Hellas. I gialloblù raggiungono così Brescia e Lecce, che si erano conquistati il passaggio di categoria già nella regular season.

Si compone così l'elenco delle 20 squadre partecipanti al prossimo campionato Serie A:

- Atalanta

- Bologna

- Brescia

- Cagliari

- Fiorentina

- Genoa

- Hellas Verona

- Inter

- Juventus

- LAZIO

- Lecce

- Milan

- Napoli

- Parma

- Roma

- Sampdoria

- Sassuolo

- Spal

- Torino

- Udinese