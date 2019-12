Serie B, Nesta fa volare il Frosinone secondo in classifica

È un momento d'oro per la leggenda della Lazio Alessandro Nesta, al momento allenatore del Frosinone. I risultati che il club ciociaro sta ottenendo in Serie B parlano chiaro e, dopo la vittoria di ieri contro il Pescara, lo fa anche la classifica: Frosinone momentaneamente al secondo posto, in attesa che giochi il Pordenone al momento ad un punto di distanza. Nesta non può che essere soddisfatto, per i dieci risultati utili nelle ultime undici partite e per la posizione ricoperta dalla sua squadra: "Sono contentissimo per la classifica. È giusto così. La società è stata lucida in un momento brutto. La situazione inizia a farsi interessante", queste le parole nel post partita contro il Pescara. Chissà che il prossimo anno non possa sfidare la sua squadra del cuore nella massima serie...

