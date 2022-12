Serie B, si torna in campo per la diciassettesima giornata: il programma

TUTTOmercatoWEB.com

La Serie A è ferma così come tutti gli altri principali campionati al mondo. La motivazione è sempre la stessa: Qatar 2022. C'è chi però in questa domenica ,all'apparenza priva di calcio, scende comunque in campo. Si tratta della Serie B che oggi va in scena con ben nove gare valevoli per la diciassettesima giornata di campionato. Riflettori accesi, ecco il programma completo.

Domenica 11 dicembre 2022

ore 12.30 CAGLIARI - PERUGIA

ore 15.00 ASCOLI – GENOA

ore 15.00 BENEVENTO - CITTADELLA

ore 15.00 COMO - REGGINA

ore 15.00 SPAL - PALERMO

ore 15.00 SÜDTIROL - TERNANA

ore 15.00 VENEZIA - COSENZA

ore 18.00 BARI - MODENA

ore 20.30 FROSINONE - PISA

Lunedì 12 dicembre 2022

ore 20.30 BRESCIA – PARMA