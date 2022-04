Serie C, Ghirelli annuncia: "Var a partire dai playoff"

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Un grande passo in avanti per la Serie C. Il presidente Francesco Ghirelli all'Assemblea di Lega Pro ha annunciato che a partire dalle semifinali dei playoff anche la terza serie usufruirà del Var. In cabina di regia ci saranno arbitri di Serie A e B, in attesa che i fischietti della Can C facciano i corsi di formazione necessari. Le parole di Ghirelli: "Finalmente anche noi potremo contare sull’utilizzo del Var. Era un nostro obiettivo e queste prime 6 partite di sperimentazione ci saranno d’aiuto, perché speriamo di poterlo poi avere per tutto il campionato".