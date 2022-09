SFS22 | MikeShowSha e quel video da 5 milioni di views con Milinkovic protagonista: il caso

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

In occasione del Social Football Summit, si è parlato anche di comunicazione tramite differenti mezzi, tra cui YouTube. Presente lo youtuber MikeShowSha che, come caso-esempio, ha utilizzato il video girato insieme a Sergej Milinkovic, in cui i due si sfidavano "a colpi di traverse". Più di cinque milioni di visualizzazioni, mezzo milione di mi piace e, addirittura, 127,5 milioni di impressions. Nel corso dell'intervento, MikeShowSha ha rivelato qualche dettaglio in più: "Sergej voleva far crescere i numeri dal punto di vista Instagram. Abbiamo aperto un giveaway che durava cinque giorni, ma dopo un paio di giorni già eravamo a quota un milione. È un prodotto, questo, che ha raggiunti risultati straordinari. Poi lui è un giocatore a cui vogliono tutti bene, un top player. Dopo questo video tanti calciatori mi hanno chiamato, volevano esser coinvolti anche loro in un progetto del genere".

