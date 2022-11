Signori: "Lazio in fase di crescita. Ecco quel è l'obiettivo..."

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

TUTTOmercatoWEB.com

Giuseppe Signori è stato uno degli ospiti del premio Clessidra ad Anghiari, in provincia di Arezzo. L'ex attaccante della Lazio a margine dell'evento è stato intercettato dai microfoni di Tuttomercatoweb.com, dicendo la sua sulla squadra biancoceleste: "Penso sia in fase di crescita come mentalità e gioco. Il gioco con Sarri è cambiato e ci vuole tempo dopo anni di Inzaghi. L'obiettivo deve essere quello di arrivare tra le prime quattro".