Sky e i cori contro la Lazio, la nota della società: "Ci aspettiamo delle scuse"

Gli insulti dei tifosi della Roma, la frase di Sara Benci. "Mi stavo gustando i cori", tutto rigorosamente in diretta su SkySport. All'indomani dell'episodio, la Lazio ha preso posizione tramite un comunicato del proprio portavoce. Di seguito la nota pubblicata sul sito ufficiale: "Può succedere che, durante una diretta televisiva, finisca in onda un coro offensivo come quello riservato da alcuni tifosi romanisti alla Lazio durante la presentazione di Dybala. Non può invece succedere che a quel coro si dia evidenza con ironie da studio del tutto inappropriate. Ci aspettiamo da Sky e dalla diretta interessata, Sara Benci, le scuse ai tifosi della Lazio: se proprio non si riesce ad essere imparziali, come dimostrano diversi episodi negli anni, si può e si deve almeno avere rispetto per i tifosi e gli abbonati biancocelesti".

