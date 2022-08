Slovacchia, Calzona: il nuovo ct con una carriera a fianco (o all'ombra) di Sarri

Fonte: Lavinia Saccardo - Lalaziosiamonoi.it

C'è un po' di Italia nella Nazionale della Slovacchia. Francesco Calzona va ad aggiungersi alla lunga lista di allenatori italiani che si sono seduti sulla panchina delle nazionali estere, da Reja in Albania, De Biasi in Azerbaigian, da Trapattoni in Irlanda a Capello in Inghilterra e Russia. La federcalcio ha ufficializzato il contratto che legherà il 53enne alla Slovacchia fino al 31 dicembre 2023, con prolungamento automatico in caso di qualificazione ad Euro 2024. Con Maurizio Sarri ha un rapporto moto stretto fin dagli inizi della sua carriera: Calzona ricopre il ruolo di vice dell'attuale tecnico laziale al Perugia nella stagione 2008-2009, poi insieme passano prima all'Alessandria e successivamente al Sorrento. Insieme vivono anche il grande salto all'Empoli, squadra che consacra Sarri fino a portarlo al Napoli dove Calzona ricopre il ruolo di suo assistente.