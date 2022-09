Social Football Summit | Ass. Onorato: "Vogliamo che Roma sia moderna. E sui grandi eventi..."

Fonte: Elena Bravetti - Lalaziosiamonoi.it

Sta andando in scena allo stadio Olimpico il Social Football Summit. Il primo incontro ha visto protagonista, tra gli altri, l'Assessore ai Grandi Eventi, Sport, Turismo e Moda, Alessandro Onorato. Ecco le sue parole in merito al futuro della Capitale: “Rendere Roma una città moderna. Che non va solamente fiera del suo passato, ma è interessata a migliorare il suo futuro. Abbiamo ospitato Euro 2020, bisogna puntare nuovamente ad avere grandi eventi di calcio. Si tratta di tenere Roma su un’asticella molto alta di competizione globale”.

