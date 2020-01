Soleimani, Iran: "Via accordi sul nucleare 2015". Contrattacco di Trump

L'Iran abbandona gli accordi sul nucleare del 2015 e arricchirà l'uranio "senza restrizioni in base alle sue esigenze tecniche". L'annuncio è arrivato durante le celebrazioni che hanno aperto i tre giorni di lutto nazionale per la morte del generale Qassem Soleimani. Oltre alla sua salma è stata omaggiata anche quella del vice comandante della milizia filo-iraniana, l'iracheno Hashd al-Shaabi. L'Iran ha annunciato la risposta al raid Usa verso i siti militari e la Nato ha convocato un vertice d'urgenza. Su Twitter il presidente americano Donald Trump ha scritto: "Se l'Iran dovesse attaccare qualunque persona o obiettivo americano gli Stati Uniti colpiranno subito anche in maniera sproporzionata. Questi post serviranno come notifica al Congresso. Nessun avviso legale è richiesto, e ciò nonostante viene fornito".