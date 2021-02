SONDAGGIO - Atalanta - Lazio: ecco il vostro migliore in campo

La Lazio espugna il Gewiss Stadium con una prova maiuscola. Un 3-1 senza appello che permette ai biancocelesti di dominare l'Atalanta in lungo e largo. Il successo consente ai capitolini di superare i bergamaschi in classifica e avvicinare la zona Champions. Vi abbiamo chiesto di votare il vostro migliore in campo sul nostro sito e il verdetto è che l'mvp di Atalanta - Lazio è Milinkovic-Savic con il 46,36% delle preferenze. Al secondo posto Radu con il 20,51% dei voti, chiude il podio Marusic con il 10,69%.