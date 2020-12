SONDAGGIO - Borussia Dortmund - Lazio: ecco il vostro migliore in campo

BORUSSIA DORTMUND LAZIO SONDAGGIO - Non poteva essere altrimenti, con un plebiscito avete incoronato Ciro Immobile come migliore in campo. Il bomber biancoceleste, autore della rete del pareggio, ha fornito una prestazione maiuscola contro la sua ex squadra ricevendo ben il 52,61% delle preferenze. Medaglia d'argento, ma a distanza siderale, per Wesley Hoedt che ha fornito ancora una prova importante. L'olandese ha raccolto il15,80% dei voti. Bronzo per Andreas Pereira, entrato a venti minuti dalla fine, che si è messo in luce con più di qualche spunto interessante sfiorando anche il gol nel recupero con una splendida punizione a girare su cui Burki si è superato. Il brasiliano è stato scelto dal 9,71% di voi.

La Lazio pareggia sul campo del Borussia Dortmund e rimanda l'appuntamento con la qualificazione agli ottavi di Champions League. Un pari che va stretto ai ragazzi di Inzaghi che avrebbero meritato di tornare dalla Germania con l'intera posta in palio. La palla ora passa a voi che dovete scegliere il migliore in campo tra i biancocelesti.