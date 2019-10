SONDAGGIO - Celtic - Lazio, vota il migliore in campo dei biancocelesti

La Lazio esce beffata dal Celtic Park di Glasgow, dopo essere passata in vantaggio con il primo gol biancoceleste di Manuel Lazzari si fa rimontare e superare dai padroni di casa, al comando della classifica del girone di Europa League. Ci sarà tempo e modo per rifarsi già tra due settimane, quando il Celtic verrà all'Olimpico per la prima giornata di ritorno, ma il tempo per guadagnare punti comincia ad essere agli sgoccioli. Ma intanto la partita di questa sera, che al di là del risultato ha messo in mostra diversi aspetti negativi e qualche segnale positivo nella squadra di Inzaghi. Vota il tuo migliore in campo tra i giocatori della Lazio in questa serata di Europa League.

