SONDAGGIO - Che voto date alla stagione 2018/2019 della Lazio?

Una stagione, quella della Lazio, dai giudizi contrastanti. Più delusioni che gioie in un campionato concluso all'ottavo posto e un percorso anonimo in Europa League, terminato con l'eliminazione per mano del Siviglia. Dall'altra parte però la gioia e l'entusiasmo per il successo in Coppa Italia, quindicesimo trofeo nella storia del club, coronamento di un cammino in cui la squadra di Inzaghi ha eliminato entrambe le milanesi prima di battere l'Atalanta in finale. Insomma, è tempo di bilanci: voi che voto dareste all'annata della Lazio? Potete esprimere il vostro giudizio tramite il sondaggio pubblicato su Lalaziosiamonoi.it. Una settimana di tempo per esprimervi, dopodiché forniremo i risultati.

