SONDAGGIO - Genoa - Lazio, ecco il vostro migliore in campo

AGGIORNAMENTO 12/04 - Il sondaggio sul migliore di Genoa - Lazio è stato stravinto da Ciro Immobile, votato dal 67,92% della platea. Staccatissimo il calciatore che s'è guadagnato la medaglia d'argento. Si tratta di Manuel Lazzari, che si ferma al 6,54%. All'ultimo gradino del podio, infine, Strakosha, una manciata di voti più su rispetto a Felipe Anderson (4,96% contro 4,60%).

La Lazio fa il bis e, dopo esser uscita vincitrice dalla sfida di campionato contro il Sassuolo, trova ancora il successo al Ferraris col Genoa. Adam Marusic, alla sua prima rete stagionale, apre le marcature. Con la tripletta di Ciro Immobile e l'autogol di Patric, il risultato al triplice fischio è di 4-1. I biancocelesti archiviano definitivamente la brutta sconfitta contro la Roma nel derby della Capitale, raggiunge il quinto posto e quota 55 in classifica, superando proprio la squadra giallorossa, impegnata tra qualche ora all'Olimpico contro la Salernitana. Buona prova della squadra di Sarri, anche se alcuni protagonisti sembrano aver brillato di più. A tal proposito, ora la palla passa a voi, che siete chiamati a scegliere il vostro migliore in campo. Per votare potete cliccare sul link in basso, oppure nell'apposito box in basso a destra nella nostra homepage.

