SONDAGGIO - Genoa - Lazio: i vostri migliori in campo... Sono due!

AGGIORNAMENTO 25/02 - Partita incredibile, vittoria incredibile... Sondaggio incredibile. Perché i risultati del sondaggio de Lalaziosiamonoi.it per votare il vostro migliore in campo in Genoa - Lazio hanno raggiunto un apice più unico che raro. A rappresentare un match da un lato battagliero, e dall'altro di grande qualità, non potevano che essere rispettivamente Radu e Luis Alberto. Entrambi primi - tête-à-tête - con il 23,10% delle preferenze. Segue staccato di pochissimo, col 22,80%, Adam Marusic. Nota di merito per Vavro, al vostro quarto posto forte di un onestissimo 14,16%, mentre Cataldi chiude la top 5 col 4,42% dei voti.

La Lazio continua a sognare. Ventesimo risultato utile consecutivo per i biancocelesti che stendono per 3-2 il Genoa. Un'altra prova importante delle aquile che mettono il cuore oltre l'ostacolo ed espugnano anche Marassi grazie alle reti di Marusic, Immobile e Cataldi. La palla adesso passa a voi e vi chiediamo di premiare il migliore in campo tra i ragazzi di Inzaghi. Potete votare sul link oppure in basso a destra sulla home page