SONDAGGIO - Lazio - Bruges, vota il migliore in campo dei biancocelesti

La Lazio ottiene un risultato storico all'Olimpico e pareggiando per 2-2 contro il Bruges accede agli ottavi di finale di Champions League vent'anni dopo l'ultima volta. Obiettivo centrato per i ragazzi di mister Inzaghi grazie alle reti di Correa e Immobile dal dischetto. Ora la palla passa a voi, vi chiediamo di indicare il migliore in campo tra le aquile. Potete votare cliccando sul link che segue oppure sulla nostra homepage nel riquadro in basso a destra.

