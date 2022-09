SONDAGGIO - Lazio - Feyenoord, vota il migliore in campo dei biancocelesti

LAZIO FEYENOORD SONDAGGIO - La Lazio batte per 4-2 il Feyenoord e inizia con una vittoria il cammino in Europa League. I biancocelesti dominano per oltre un'ora e poi rallentano un po' troppo e rischiano di far rientrare gli olandesi in corsa. Adesso la palla passa voi che siete chiamati a scegliere il vostro migliore in campo. Per votare potete cliccare sul link in basso, oppure nell’apposito box in basso a destra della nostra home page.

