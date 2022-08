SONDAGGIO | Lazio - Inter, ecco il vostro migliore in campo

Fonte: Tommaso Marsili - Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO 28/08 - Per un pelo Cataldi supera Luis Alberto e si aggiudica il premio di MVP di Lazio-Inter. Il centrocampista è stato il vostro preferito con il 24.98% dei voti. Lo spagnolo rimane dietro di pochissimo avendo ricevuto il 24.74% delle preferenze. Completa il podio Patric con il 13.71%. Appena sotto Pedro che è stato il migliore per il 12.45% di voi.

LAZIO INTER SONDAGGIO - Si apre a meraviglia il weekend biancoceleste. Nel caldo venerdì sera di Roma la Lazio batte l'Inter dell'ex Inzaghi 3-1. Esattamente come un anno fa. La squadra di Sarri è stata perfetta: ha saputo soffrire, creare e concretizzare. L'opera d'arte dipinta dai laziali è valorizzata dalla cornice di pubblico che ha reso ancor più magica questa notte. Ora la palla passa a voi, che siete chiamati a scegliere il vostro migliore in campo. Per votare potete cliccare sul link in basso, oppure nell'apposito box in basso a destra nella nostra homepage.

