SONDAGGIO - Lazio - Inter, vota il migliore in campo dei biancocelesti

Una Lazio bella e gagliarda batte in rimonta l'Inter di Simone Inzaghi per 3-1. Una prestazione splendida delle aquile che hanno tenuto testa ai meneghini e che ha ribaltato il penalty di Perisic con i gol di Immobile, Felipe Anderson e Milinkovic Savic. Adesso la palla passa a voi che siete chiamati a scegliere il vostro migliore in campo. Per votare potete cliccare sul link in basso, oppure nell'apposito box in basso a destra della nostra homepage.

