SONDAGGIO | Lazio - Milan, ecco il vostro migliore in campo

AGGIORNAMENTO 02/09 - E' Nuno Tavares il vostro migliore in campo di Lazio-Milan e non poteva essere altrimenti. Il terzino portoghese, autore del doppio assist, domina il nostro sondaggio con l'84% dei voti. Completano il podio Castellanos con il 5% e Rovella con il 3%.

Lazio e Milan si dividono la posta in palio nel big match del sabato sera. Avanti nel primo tempo i rossoneri grazie al colpo di testa di Pavlovic. Nella ripresa la reazione biancoceleste prima con Castellanos e poi con Dia, entrambi su super assist di Nuno Tavares. La beffa arriva a 18' dal termine con la rete del pari firmata da Leao. Una buoona prova da parte degli uomini di Baroni che non trovano la vittoria ma rialzano la testa dopo la caduta di Udine. Vota il tuo migliore in campo tramite il nostro sondaggio.

LAZIO-MILAN, VOTA IL MIGLIORE IN CAMPO