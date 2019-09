SONDAGGIO - Lazio - Parma, vota il migliore in campo dei biancocelesti

LAZIO - PARMA - Rialza la testa, la Lazio. I gol di Immobile e Marusic permettono alla squadra di Inzaghi di battere il Parma e ottenere 3 punti fondamentali dopo il passo falso della settimana scorsa a Ferrara. Caro lettore, tramite il sondaggio de Lalaziosiamonoi.it, vota il migliore in campo di Lazio-Parma. [CLICA QUI PER VOTARE IL MIGLIORE IN CAMPO DI LAZIO-PARMA]

Lazio - Parma, le pagelle de Lalaziosiamonoi.it

Lazio - Parma, le parole di Inzaghi in conferenza post gara

Clicca qui per tornare all'homepage del sito

Pubblicato alle 00:15