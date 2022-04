SONDAGGIO - Lazio - Sassuolo, ecco il vostro migliore in campo

Dopo la vittoria per 2-1 dei biancocelesti all'Olimpico avete scelto il vostro preferito nel match contro i neroverdi...

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

AGGIORNAMENTO DEL 5/3 ALLE ORE 9:00 - Sergej Milinkovic Savic è il vostro migliore in campo. Il serbo ha ricevuto il 45,87% dei voti assicurandosi la prima posizione. Medaglia d'argento per Manuel Lazzari, anche lui in gol contro il Sassuolo, che ha raccolto il 29,06% dei voti. Bronzo, ma molto più staccato, per Felipe Anderson che si è fermato al 7,30%.

Sono state due settimane complicate quelle che, in casa Lazio, hanno preceduto l'impegno di campionato contro il Sassuolo. Archiviato il derby della Capitale, e trascorsa la pausa nazionali, la squadra di Sarri è riuscita a rialzarsi e a tornare alla vittoria. L'ha fatto grazie alle marcature di Lazzari e di Milinkovic. Nel complesso, il gruppo biancoceleste si è resa protagonista di una buona prova, dando la risposta - soprattutto in termini di personalità - che tutti speravano arrivasse oggi pomeriggio all'Olimpico. È ora possibile votare il migliore in campo tra i biancocelesti, ecco come fare: