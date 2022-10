SONDAGGIO | Lazio - Spezia, ecco il vostro migliore in campo dei biancocelesti

Fonte: Lalaziosiamonoi.it

Milinkovic è l'MVP scelto da voi per Lazio - Spezia. Con il 43.35% dei voti il Sergente ha sbaragliato la concorrenza. Al secondo posto Felipe Anderson (20.90%). Chiude il podio Mattia Zaccagni: l'ex Verona ha raggiunto il 15.38%. La doppietta realizzata dal centrocampista serbo, senza contare tutte le giocate per i compagni, ha influito sul risultato finale.

SONDAGGIO LAZIO-SPEZIA - La Lazio regola -0 lo Spezia e vince la terza partita consecutiva in campionato. Prova spumeggiante della squadra guidata dalla panchina da Giovanni Martusciello (Maurizio Sarri in tribuna causa squalifica) che sale a quota 17 punti in classifica e ora guarda con positività all'impegno in Europa League in casa dello Sturm Graz. Adesso è il momento di scegliere il migliore in campo tra i biancocelesti, vota il tuo preferito.