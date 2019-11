SONDAGGIO - Lazio - Torino, ecco chi è il vostro migliore in campo - FOTO

AGGIORNAMENTO - Il vostro migliore in campo è Immobile, con il 32,83% dei voti. Una prestazione importante mercoledì sera all'Olimpico, arricchita da una doppietta formidabile. Al secondo posto si piazza Cataldi con una percentuale di 26,66. Il centrocampista della Lazio sta stupendo partita dopo partita, guadagnando spazio nelle gerarchie di Inzaghi. Sul terzo gradino del podio si piazza Luis Alberto con il 18,67%, anche lui autore di una gara di ottima fattura.

Un poker servito per trovare continuità. La Lazio centra finalmente la seconda vittoria consecutiva, aggancia il Napoli e vola a ridosso della zona Champions. Una serata perfetta con Immobile solito e indiscusso trascinatore grazie alla quarta doppietta stagionale. Una prova di forza di tutta la squadra per una gara mai realmente in bilico e caratterizzata dal consueto bel gioco espresso quest'anno dagli uomini di Inzaghi. Attraverso il link in basso votate il vostro migliore in campo dei biancocelesti!

CLICCA QUI PER IL SONDAGGIO