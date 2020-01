SONDAGGIO - Napoli - Lazio, ecco il vostro migliore in campo

Sergej Milinkovic Savic stravince il nostro sondaggio. Il centrocampista serbo è il più votato per la sfortunata sfida del San Paolo. Il numero 21 ha ricevuto la maggioranza assoluta con il 53,58% dei voti. Medaglia d'argento per Manuel Lazzari con l'11,93%, mentre il bronzo è andato a Ciro Immobile con il 7,59%.

La Lazio esce sconfitta dalla gara di Coppa Italia contro il Napoli nella gara valida per i quarti di finale. L’armata di Inzaghi, nonostante una buona prova che le consente di uscire dalla competizione comunque a testa alta, non riesce a recuperare dal momentaneo svantaggio e al 90’ il risultato è fermo sull’1-0- A decidere le sorti della gara, il gol di Lorenzo Insigne, arrivato dopo appena due minuti dal fischio d’inizio dell’arbitro Massa. Tanto rammarico per i biancocelesti, che ora dovranno recuperare le energie perse in un match dispendioso in vista del derby della Capitale. Prima, però, è il vostro turno: è il momento di decretare il migliore della partita.