SONDAGGIO - Parma - Lazio, plebiscito per Luis Alberto: il Mago è il vostro migliore

AGGIORNAMENTO 10/02 ALLE 20 - Vince ancora Luis Alberto. Lo spagnolo si aggiudica per l'ottava volta in stagione la palma del vostro migliore in campo. Altra prestazione sublime per il Mago che Il numero 10 ha ottenuto un autentico plebiscito con il 71,14 delle preferenze. Sul podio insieme all'iberico ci sono Lucas Leiva (con il 7,74%) e Felipe Caicedo (con il 6,95%)

La Lazio continua a volare. I biancocelesti espugnano Parma grazie al gol di Felipe Caicedo e volano a meno uno dalla capolista Juventus. Diciottesimo risultato utile consecutivo per i ragazzi di Inzaghi (14 vittorie e 4 pareggi) che volano e sognano. Un match duro quello del Tardini per Parolo e compagni. Tempo di giudizi per le aquile e stavolta i protagonisti siete voi. Vi chiediamo di dire la vostra e di indicare il migliore in campo della sfida in Emilia. Si può sulla destra della nostra home oppure cliccando sul link che trovate in basso. Chi è stato il miglior biancoceleste in campo?