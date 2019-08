SONDAGGIO - Sampdoria - Lazio: Milinkovic il vostro migliore in campo - FT

AGGIORNAMENTO - La prestazione della Lazio ha messo in risalto il talento di ciascun interprete schierato da Inzaghi. Il vostro migliore in campo, però, è Milinkovic. Il serbo ha regalato una prestazione di alto livello: fisico, tecnica, assist al bacio. Per questo motivo ha guadagnato il 58,84% dei voti. Secondo sul podio Immobile, autore di una doppietta importantissima: 15,46% dei voti per lui. Sul terzo gradino si posiziona invece Luis Alberto, autore di due assist deliziosi. Lo spagnolo ha preso il 13,72% dei voti.

La Lazio domina al ‘Ferraris’. Dopo nove vittorie in altrettanti amichevoli estive, la squadra di Inzaghi prosegue la sua striscia positiva anche alla prima uscita ufficiale della nuova stagione. E lo fa mettendo in campo un vero e proprio show, concretizzato dalla doppietta di Immobile e dal gol di Correa. Ma, contro la Sampdoria, il risultato avrebbe potuto essere ancora più ampio. Chi vi ha convinto di più? Votatelo attraverso il sondaggio de Lalaziosiamonoi.it.

Pubblicato alle ore 00:30

